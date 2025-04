Ilfattoquotidiano.it - Il paradosso di Trump: piace agli africani nonostante l’autogol del ‘bacio dei glutei’

Baciami stupido. Potrebbe essere questo lo slogan rivolto da un giovane della GenZ africana al presidente degli Stati Uniti, dopo la sua nota esternazione (“mi baciano il c**o”). Se non fosse per quello che sembra emergere da una recente indagine statistica come il “di”.In un continente spesso raccontato attraverso stereotipi o narrazioni esterne, uno studio recente di Kasi Insight – piattaforma africana leader in decision intelligence, con sede in Kenya – ha rivelato che il 54% degliapproverebbe in generale la leadership di Donaldcon picchi addirittura del 72% in Nigeria. In Sudafrica il 57% approva, ma solo il 44% supporta “Africa First”. In Kenya il 49% approva, con il 44% che supporta “Africa First”. Solo il 12% dei cittadinidesidererebbe però legami più stretti con gli Usa e il 42% punta sul commercio intra-africano.