Mistermovie.it - Il nuovo film di Jesse Eisenberg aggiunge tre nuovi membri al cast, tra cui la star di La Sirenetta

Leggi su Mistermovie.it

Ilprogetto cinematografico di, ancora senza titolo ufficiale, accoglie trevolti nel: Halle Bailey, Bernadette Peters e Havana Rose Liu.Trenomi si aggiungono a ungià stellare deldiLa notizia arriva da Variety, mentre la produzione del, targato A24, è già in corso. Nessuna informazione è stata resa nota sui personaggi che interpreteranno queste attrici.Una commedia musicale con unricco e variegatoIl, descritto come una commedia musicale ambientata in un teatro locale, ha già tra i protagonisti Julianne Moore, Paul Giamatti e lo stesso. Completano ilsecondario attori come Bonnie Milligan, Colton Ryan, Lilli Cooper e Maulik Pancholy. L’unico personaggio finora svelato è quello interpretato da Moore: una donna riservata, scelta per caso in una produzione teatrale locale, che finisce per perdersi nel proprio ruolo.