Il nostro test sulle liste d’attesa Prenotare missione impossibile Per 4 esami su 5 non c’è posto

Ottantatré primavere e mille acciacchi non le hanno tolto la voglia di ridere. "Ma solo la pazienza", sferza ironica Maria Grazia Ballarini, pesarese doc, mentre non sa se prendersela con la sua salute malferma o con la sanità pubblica che non l’aiuta. Abbiamo accompagnato la signora nell’arduo compito dicinque visite mediche, cinque, più le analisi del sangue. Buttando l’occhio al calendario, passateci il termine: è stata una via crucis. L’esito? Quello di essere inchiodati alla dura realtà. "Dovrò rivolgermi al privato per quattro visite su cinque – osserva lei –. Nel pubblico non c’è verso: ho telefonato al Centro unico di prenotazione (Cup) due volte, sono stata di persona allo sportello Cup in ospedale, ho chiamato l’ufficio delle prese in carico e, ultima spiaggia, sono passata in farmacia, due volte.