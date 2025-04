Ilfattoquotidiano.it - Il caso Calderone e le università telematiche: il ‘pezzo di carta’ conta più della cultura

La laurea conseguita all’Link dalla ministraè stata oggetto di un piccolo scandalo e di una citazione in giudizio. Poiché non ho informazioni particolari in merito, non commenterò ilin sé e attenderò con fiducia il giudizio dei magistrati; farò invece alcune considerazioni sul problema dellee delle relative lauree.L’esistenza die scuole private è tutelata dall’art. 33Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. I Costituenti, memorirecente e traumatica esperienza del fascismo, vollero tutelare la libertà di insegnamento come un caposaldo di democrazia.