Tvzap.it - Ignazio Moser in lutto: “Un addio improvviso e inspiegabile”

Personaggi Tv. Il mondo dello sport e dello spettacolo è stato scosso da un tragico evento che ha portato via un giovane e promettente atleta. Anche l'ex ciclista, legato alla persona scomparsa da un'amicizia fraterna, ha esposto pubblicamente il suo dolore attraverso parole cariche di affetto e nostalgia. L'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" è stato colpito nelle ultime ore da un tragico. A soli trent'anni, uno dei suoi più intimi amici è stato vittima di un incendio nel suo appartamento di Mezzocorona, in Trentino, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e amici.