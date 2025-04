Sport.quotidiano.net - Igli Tare favorito per il ruolo di direttore sportivo del Milan

Leggi su Sport.quotidiano.net

è sempre più in pole position per divenil nuovodel. Dopo il contatto con Giorgio Furlani di lunedì, l’incontro a Roma di ieri tra l’ex Lazio e l’amministratore delegato rossonero.rientrava già nel tris di candidati esaminati a Londra a inizio marzo da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Con lui Andrea Berta, poi passato all’Arsenal, e Fabio Paratici, con cui c’è stata la recente fumata nera. Ieri, per l’ex Juventus squalificato fino al 20 luglio per il caso plusvalenze sul fronte, è arrivata, sul fronte penale, la respinta della richiesta di annullamento del rinvio a giudizio: il processo continua, prossima udienza in programma il 19 maggio., dopo una fase di sostanziale stand-by, durante la quale Furlani è volato a New York per incontrare Cardinale (ed è tornato con la conferma di avere l’ultima parola sulle decisioni), corrisponde al profilo di ds tradizionale tracciato pubblicamente proprio da Furlani.