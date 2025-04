Metropolitanmagazine.it - I Peccatori di Ryan Coogler è un horror lento a partire ma dal grande simbolismo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Guardando Idici si para davanti un film decisamente non rivoluzionario. Una pellicola anche abbastanza usuale, un From Dusk Till Dawn – da cui prende palese ispirazione – in salsa Black cinema e a tinteda Haunted house. Ed è un film che ci mette fin troppo ad ingranare perché, proprio come Dal tramonto all’Alba, funziona sul doppio livello di due generi. Inizia come un melò, un cinema di frontiera in cui le vicende post segregazione segnano un intera comunità nera, per poi trasformarsi del tutto insplatter a tema vampiresco che arriva forse troppo in là nella narrazione. La vera forza de Ista, quindi, nei suoi momenti singoli. Al di là di una narrazione che – per quanto non pesi – è evidente che sia troppo dilatata nel tempo, il film è unche sa come giocare con i simboli, anche quando non si tratta puramente di usare il genere in senso post-moderno.