I nostri uomini costretti a fare gli infermieri

"Con la nuova Direttiva ministeriale gli agenti della polizia locale dovrannogli, facendo addirittura tamponi del cavo orale per accertare la presenza di droga. Pare troppo". L’assessore Juri Magrini si ’ribella’ alle disposizioni su chi guida sotto effetto di stupefacenti.Si va al di là delle competenze dei vigili?"Si specifica che ’l’organo di polizia eseguirà un primo test sul fluido del cavo orale. In caso di esito positivo la polizia procederà ad acquisire ancora fluido dal cavo orale da porre in due provette che saranno trasmesse a un laboratorio di tossicologia forense per le analisi’".Troppi compiti?"Oggi, continuamente chiamati in causa sull’ordine pubblico nelle città, guardiani del traffico, l’organizzazione degli eventi, richiesti a gran voce per questo e per quello, fai un presidio lì e uno là, videosorveglianza.