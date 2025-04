Modenatoday.it - I metalmeccanici in sciopero bloccano via Emilia, azioni dimostrative in tutta la provincia

Leggi su Modenatoday.it

Dopo gli scioperi di fine anno e del marzo scorso, nuova tornata di scioperi in aprile per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Federmeccanica-Assistal. Altre 8 ore dinazionale, infatti, sono state proclamate per aprile da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil da organizzare in tutti i.