Padovaoggi.it - "I luoghi della memoria"

Leggi su Padovaoggi.it

In occasioneFestaLiberazione del 25 aprile 2025, l'Associazione FIAB Padova propone a tutti i cittadini, un itinerario in bicicletta che li porterà a incontrare protagoniste e protagonistiLiberazione e a conoscere ipiù significativiResistenza in città. La.