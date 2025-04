It.insideover.com - I guai dell’automotive asiatica ai tempi dei dazi di Trump

Dopo lo choc brusco e improvviso, il sollievo momentaneo. In Asia, o meglio in Giappone e in Corea del Sud, le azioni delle case automobilistiche e dei produttori di componenti delle quattro ruote sono aumentate in seguito alla proposta di Donalddi prendere in considerazione l’idea di esentare temporaneamente l’intero settore daidel 25% precedentemente annunciati.Gli investitori hanno acquistato in massa dopo i deflussi andati in scena all’inizio del mese, quando le preoccupazioni per l’effetto delle tariffe statunitensi e l’escalation della guerra commerciale avevano fatto temere il peggio per il mercato globale. Non che tutto sia risolto, sia chiaro, ma intanto alla borsa di Tokyo, Suzuki Motor ha guadagnato circa il +5%, mentre Toyota Motor e Honda Motor hanno chiuso in rialzo di quasi il +4%.