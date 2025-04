Mistermovie.it - I Cesaroni 7, Continuano le Riprese a Roma, Nuovi Volti e Omaggio ad Antonello Fassari

Leggi su Mistermovie.it

La settima stagione de “I” è in fase di lavorazione e, nonostante il recente lutto per la scomparsa di, il cuore pulsante della serie continua a battere. Il personaggio di Cesare, colonna portante della narrazione e figura amatissima dal pubblico, non verrà dimenticato. Al contrario, la produzione ha scelto di proseguire nel suo nome, intrecciando la memoria dell’attore alla nuova trama. Il titolo scelto per la stagione, Il Ritorno, suggerisce non solo un nuovo inizio, ma anche un modo per custodire il passato.“I– Il Ritorno”: nuove generazioni,inediti e uncommosso adTra iingressi, spicca Melissa Monti, attrice del 2005 con già diverse esperienze sul piccolo e grande schermo. Conosciuta per ruoli in Il Tredicesimo Apostolo, Solo per amore e persino La Grande Bellezza, vestirà i panni di Caterina.