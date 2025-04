Quotidiano.net - Hollywood addio, perché si girano sempre meno film e serie tv a Los Angeles

non è più il tempio sacro dell'industria cinematografica mondiale e sta affrontando una crisi pesante che nella produzione diTV. Secondo i dati più recenti diLA, l'organizzazione che gestisce i permessi di ripresa a Los, le riprese in quella che era considerata ‘la fabbrica dei sogni’ sono diminuite del 22,4% nel primo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. ?Ma cosa c’è dietro questo declino?Dal Canada al Regno Unito: le nuove mete del cinemaLosnon è più la capitale mondiale del cinema? Sono diversi i motivi che stanno contribuendo a questa tendenza negativa: in particolare ce ne sono tre a cui prestare attenzione. Da un lato c’è la concorrenza interna di altri Stati Usa come Georgia, New York e New Jersey nonché quella di Paesi come il Regno Unito e il Canada che stanno attirando produzioni grazie a incentivi fiscali più generosi e costi di produzione inferiori.