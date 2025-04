Thesocialpost.it - “Ho dolore al fianco”. Va al pronto soccorso, poi cade e muore: tragedia in Italia

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico episodio ha scosso la comunità di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 55 anni è morto improvvisamente neldell’ospedale. La vittima, un commerciante, era arrivata in ospedale nella mattinata di lunedì a causa di forti dolori al. Nonostante fosse vigile e cosciente all’arrivo, il suo stato di salute è peggiorato rapidamente, portando alla.L’uomo, che era stato inizialmente visitato dal personale medico, era stato sottoposto ad una Tac e si trovava in attesa di ulteriori accertamenti. Poche ore dopo l’arrivo in ospedale, ha avuto un improvviso malore, perdendo l’equilibrio endo a terra, sbattendo la testa. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, il suo cuore ha cessato di battere, segnando la fine di una vita che sembrava essere all’apparenza salva.