Guglielmo Manzo e Mario Russo Nuovi Soci Potenziali per Ancona

Sport.quotidiano.net - Guglielmo Manzo e Mario Russo: Nuovi Soci Potenziali per l'Ancona?

Sarebbeil primo deiche Stefano Marconi, insieme ad Antonio Recchi e Robert Egidi, stanno cercando di convincere a entrare nell’. Il diretto interessato però smentisce categoricamente: "Notizia assolutamente falsa, stiamo bene dove stiamo", e cioè ad Arezzo. Eppure tutti gli indizi porterebbero a lui, imprenditore nel settore della commercializzazione di energia e gas, sessant’anni il prossimo giugno, proprietario del club dall’estate 2020 insieme alla sua azienda New Energy Gas e Luce, presidente dellaetà dal dicembre 2021. Il suo nome lo scorso mese di settembre era stato accostato anche alla Viterbese, come potenziale sponsor oppure per entrare inetà. Anche con l’potrebbe essere la stessa cosa, nel senso che il suo contributo nellaetà biancorossa si potrebbe concretizzare in entrambi i modi, visto anche che l’Arezzo milita in serie C e l’in un campionato dilettanti e dunque non ci sarebbe il divieto di multiproprietà, almeno fino al 2028.