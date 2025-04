Golf riprende il DP World Tour Molinari e Pavan al China Open

Leggi su Sportface.it

Dopo tre settimane di pausa, torna il DP: tra il 17 e il 20 aprile a Shanghai si terrà il Volvo. Francescoe Andreasaranno i due azzurri in gara sul percorso dell’Enhance AntingClub. Il torneo, giunto alla 30esima edizione, mette in palio 2,5 milioni di euro, di cui 433.500 andranno al vincitore., vicecapitano del Team Europe alla Ryder Cup 2025, alla terza presenza stagionale sul circuito, è reduce dal nono posto all’Hero Indian, dove ha chiuso davanti proprio al connazionale. In India, infatti,ha centrato la sua seconda top-10 del 2025 dopo il settimo posto in Sudafrica.In gara ci sarà anche colui che ha vinto nel 2024, ovvero Adrian Otaegui, che lo scorso anno superò di appena un colpo Guido Migliozzi. Tra gli altri giocatori, in gara anche i cinesi Ashun Wu e Haotong Li, che hanno già vinto nel 2015 e 2016, rispettivamente.