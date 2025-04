Oasport.it - Golf, il DP World Tour atterra in Cina: Andrea Pavan ed Edoardo Molinari al via

Bentornato DP: dopo una pausa di quasi 20 giorni (l’ultimo torneo giocato è stato l’Indian Open vinto dallo spagnolo Eugenio Chacarra), il circuito maggiore europeo riparte dallacon un evento, il China Open, ospitato all’Enhance AntingClub di Shanghai, che mette in palio 2.55 milioni di dollari e 3.500 punti Race to Dubai. L’appuntamento, in scena da giovedì 17 a domenica 20 aprile, è il penultimo dell’Asian Swing, fase del DPche terminerà alla fine di questo mese sempre nel continente asiatico con l’Hainan Classic.Fondato nel 1995, il China Open è il torneo internazionale diprofessionistico più longevo dell’intera Nazione, parte del programma del DPdal 2004. A difendere il titolo sarà Adrian Otaegui che qui, l’anno scorso, recuperò cinque colpi di svantaggio nell’ultimo giorno conquistando il quinto successo sul circuito europeo.