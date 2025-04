Ilprimatonazionale.it - Gli Alpini in Russia: anche il “tragico” può avere un senso

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 16 apr – Le polemiche scoppiate intorno alle parole del presidente del Piemonte, Alberto Cirio, rivelano molto più della solita sterile diatriba tra destra e sinistra, tra “revisionisti” e “guardiani della memoria”. Rivelano la crisi profonda di una Nazione che ha smesso di pensare in termini di grandezza. E infatti non si contesta tanto il merito – se gliinsiano davvero morti “per garantire la nostra libertà”, come ha dichiarato Cirio ai microfoni del Tg3 – quanto il fatto che si possa ancora evocare con rispetto e riconoscenza una pagina della nostra storia militare che non rientra nei canoni della narrazione antifascista dominante.Sugliintanti clichèCirio, nel ricordare glidella Campagna di, ha detto una frase retorica, certo.