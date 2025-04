Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Senza casco e in tre sullo scooter non si fermano all’Alt dei Carabinieri. Due 16enni denunciati

, inseguimento tra ie tre minorenni inper resistenza a pubblico ufficialeAncora minori nel mirino dei controlli dei. Sono da poco trascorse le 19 ainquando idella sezione radiomobile della locale compagnia intimano l’Alt a tre ragazzini in sella a unoche percorrono via Pigna.I ragazzi –– non sie il centauro seduto per ultimo copre con la mano la targa. Un gesto illecito e pericoloso visto la velocità dell’inseguimento.Il centauro alla guida accelera percorrendo tra l’altro anche una rotonda contromano. I tre entrano in un parcheggio contromano ed è lì che termina la loro fuga. Fortunatamente loè a bassa velocità quando impatta sulla portiera della gazzella.