Lanazione.it - Giovani in azione: amicizia e solidarietà all’Interact Firenze PHF

, 16 aprile 2025 - Si è trasformato in una vera festa della condivisione e dell’il pranzo promosso dPHF, guidato dalssimo presidente Lorenzo Nocentini. Inizialmente pensata come una grigliata, a causa del maltempo la giornata si è trasferita al coperto, nella casa del socio Gregorio Cacciamani, dove un clima di entusiasmo ha contagiato tutti i presenti, sempre all’insegna dellacon la distribuzione su dondelle magliette ecosostenibili a favore di Marta Cappelli Onlus, realizzate da Ecosum con il logo del Club. Nonostante il cambiamento di programma, l’adesione è stata sorprendente: 39 partecipanti – tra cui anche due ragazzi del Rotaract – hanno dato vita a un momento di festa, condivisione e spirito associativo. Gli ospiti hanno portato pasta e altre pietanze, trasformando la giornata in un’occasione per conoscersi meglio e stringere nuove amicizie.