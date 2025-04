Lanazione.it - Giostra del Saracino, le nomine 2025

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 16 apriledel, leLa Magistratura delladelha provveduto alledelle varie figure atte a scendere sulla lizza per le prossime edizioni delladelin programma sabato 21 giugno e domenica 7 settembre.Il primo magistrato Marco Dioni insieme ai magistrati Filippo Alberti, Luca Berbeglia, Marco De Prizio, Osvaldo Fratini, Marcello Lazzeri, Leone Provenzal, Simone Rossi e Lara Vannini, ha deliberato le seguenti.Giuria della: per ladi giugno Giuliano Allegrini (presidente), Roberto Dini, Lucia Natalizi Baldi, Laura Rogialli, Roberto Severi; per ladi settembre Carlo Biagini (presidente), Beatrice Benelli, Marco Cordovani, Laura Pagliai, Andrea Zurli.Esperto di giuria: Alberto Melis a giugno, Mauro Messeri a settembre.