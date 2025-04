Oasport.it - Ginnastica ritmica, le convocate dell’Italia per Baku in Coppa del Mondo. Tornano le Farfalle!

Comincia ufficialmente questo weekend (18-20 aprile) ail nuovo corso delle, attese al debutto stagionale dopo aver rinunciato due settimane fa alla trasferta in Bulgaria per la tappa d’apertura delladel2025 di. Grande curiosità dunque per vedere finalmente in azione l’Italia anche nella gara a squadre, oltre al concorso individuale.Il Direttore Tecnico ad interim Andrea Facci, in accordo con lo staff tecnico di Desio, ha convocato otto atlete per il secondo appuntamento della World Cup 2025: Sofia Raffaeli e Tara Dragas per la gara individuale; Alexandra Anaclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori, Laura Golfarelli, Chiara Badii e Sofia Sicignano per la prova a squadre.Sulla pedana della capitale dell’Azerbaigian la Nazionale italiana verrà rappresentata da una formazione del tutto inedita, reduce però da una buona prestazione a Osimo lo scorso sabato in occasione della terza prova del Campionato di Serie A.