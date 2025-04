Firenzetoday.it - Ginestra in fiore

Leggi su Firenzetoday.it

Lunedì 21 aprile 2025, per il giorno di Pasquetta, tornain, il consueto mercatino di piante e fiori. Dalle 8 alle 20 Via Chiantigiana sarà chiusa al traffico e sicolorerà con gli stand di piante e fiori e con un mercatino che propone articoli vintage e di modernariato. Per.