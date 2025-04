Lapresse.it - Germania, medico a Berlino accusato di aver ucciso almeno 15 pazienti

Undispecializzato in cure palliative, già in carcere, èdipiù persone di quanto inizialmente ipotizzato. Dopo ulteriori indagini, la procura diritiene attualmente che le vittime siano15 e ha sporto denuncia per omicidio, ha affermato un portavoce dell’autorità.Mesi di indaginiDopo mesi di indagini, la Procura ritiene che le caratteristiche dell’omicidio siano da ricercare in motivazioni vili e malizia. Inizialmente, aveva citato come motivo dei crimini il “desiderio di omicidio”. Ildi cure palliativeè in custodia cautelare dall’agosto 2024. All’epoca, la procura aveva ipotizzato che le vittime fossero quattro.Numero delle vittime potrebbe salireNel corso delle indagini, che hanno incluso anche l’esumazione dei cadi e il loro esame da parte dei patologi forensi, il numero delle presunte vittime è aumentato: prima a otto, poi a dieci – ora gli inquirenti stimano che fossero 15.