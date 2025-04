Ilfattoquotidiano.it - Gaffe clamorosa in Aston Villa-Psg: nella partita di Champions parte l’inno dell’Europa League

AlPark la musica è cambiata. No, non perché l‘sia riuscito a ribaltare il risultato della gara d’andata dicon il Paris Saint Germain. I francesi, nonostante la sconfitta per 3-2, sono riusciti comunque a staccare il pass per le semifinali del torneo in cui affronteranno una tra Arsenal e Real Madrid. Quello che è successo è ancora più clamoroso. Prima del fischio d’inizio, quando i giocatori erano schierati a centrocampo rivolti verso il pubblico, dagli altoparlanti dell’impianto dello stadio inglese non ha risuonato a tutto volumedella, bensì quello.Sguardi confusi, accenni di risate oppure finta indifferenza data dall’imbarazzo. Queste sono state alcune delle reazioni che i calciatori e i bambini che li accompagnavano hanno avuto nel momento in cui tutto lo stadio si stava caricando per gridare a squarcia gola il famoso “The”, ma sfortunatamente questo non è stato possibile.