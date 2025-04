Lanazione.it - Firenze ricorda il magistrato Gabriele Chelazzi

, 16 aprile 2025 - "Un’indagine nasce sempre dal basso, dai piccoli indizi poi cresce. Mai il contrario. Mai innamorarsi di una tesi". Così ragionava, ilucciso da un infarto 22 anni fa, il 17 aprile 2003, a soli 59 anni, gli ultimi dieci dei quali interamente votati alle indagini sui responsabili delle stragi di, Roma e Milano del 1993 e sulla campagna di morte voluta certamente da Cosa Nostra, ma forse anche da altri 'concorrenti esterni'. Prima come pubblico ministero a. Poi, dal '98, come applicato alla procura nazionale antimafia.era in magistratura dal 1975 e aveva cominciato come sostituto procuratore a Milano. Tornato a, la sua città natale, si dedicò in particolare alle indagini sul terrorismo rosso (facendo condannare i responsabili dell'omicidio di Lando Conti, sindaco di Firemze dal 1984 al 1985) e poi alle stragi mafiose.