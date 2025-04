Lanazione.it - Filosofia e musica per un'educazione del futuro

Firenze, 16 aprile 2025 - Per il terzo anno consecutivo torna a Firenze il “Magical Philosophy Tour”, un concerto che fondecon l’obiettivo di trasmettere valori e “good vibes” ai più giovani. L’evento, in programma mercoledì 30 aprile al Combo Social Club (Via Mannelli 2), nasce come omaggio all’indimenticabile professor Alessandro Becciolini, docente die preside, il cui insegnamento ha segnato la vita di molti studenti del Liceo Scientifico Sportivo Dante Alighieri di Firenze e dell’Istituto Giovanni Duprè. Oltre a commemorare la figura di Becciolini, la serata si pone un obiettivo solidale: l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giulia Cecchettin, grazie anche al supporto dell’ONLUS Cambiamente, così da offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno, nello stesso spirito con cui il professore si è dedicato ai suoi allievi.