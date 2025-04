Lanazione.it - Figline e Incisa, si dimette il vicesindaco

Leggi su Lanazione.it

, 16 aprile 2025 - La giunta di, in piena crisi di maggioranza, perde il suo: ha rassegnato la dimissioni Silvia Fossati. “Questa decisione nasce dalla convinzione che, in un momento di crisi interna nella maggioranza, il mio passo indietro possa contribuire a creare le condizioni per un’agibilità politica più ampia, rafforzando il lavoro del sindaco, del segretario dell’unione comunale e del Partito Democratico” spiega lei stessa. Proprio in questa settimana è prevista una resa dei conti nella maggioranza dopo lo strappo tra Pd e Psi, dopo che i consiglieri socialisti sono usciti sia dalla prima commissione che dal consiglio, facendo cadere il numero legale, durante il voto di un accantonamento di bilancio per l’esternalizzazione della comunicazione istituzionale.