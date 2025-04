Ilgiorno.it - Fiera di Pasqua sicura. Confesercenti lancia un appello

Con l’arrivo dellatorna a Como la tradizionaleattorno alle mura medievali della città, ma insieme alle bancarelle rischiano di fare la loro comparsa anche i borseggiatori, per questo il presidente diComo, Claudio Casartelli, ha scritto al prefetto Corrado Conforto Galli, al questore Marco Calì e al sindaco Alessandro Rapinese per chiedere più controlli. "Da sempre – spiega - ladie il Mercato Mercerie attirano malintenzionati e sbandati che cercano di approfittare del grande afflusso di persone per sottrarre portafogli e denaro, mirando a colpire soprattutto anziani e persone indifese". Un provvedimento che mira a tutelare soprattutto i turisti che tradizionalmente proprio nel week-end divengono in vacanza in città. Anche quest’anno, nonostante il meteo, gli alberghi in città sono quasi sold-out, grazie alle prenotazioni che sono state fatte con mesi di anticipo.