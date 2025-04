Udine20.it - Festival Udine Castello “Angeli e segrete”

È stata presentata nella sedese della Regione Friuli Venezia Giulia, la XII edizione delCASTELLO “ANGELI E SEGRETE”, organizzato dagli Amici della Musica diin collaborazione con EFA International, quest’anno sottotitolato “RELAZIONI”.Oltre al Castello di, icona della città, ci sarà un focus su Palmanova, tra cunicoli sotterranei e visita ai Bastioni, e su Cividale del Friuli, con il celeberrimo Tempietto Longobardo. Ecco poi il castello di Artegna, dalla cui Pieve svetta l’angelo indicatore, e la Chiesa matrice di Moruzzo, anch’essa, assieme alla Basilica di Sant’Eufemia di Grado, portatrice di un angelo segnavento. «Il tema delle “relazioni” – spiega Luisa Sello, direttrice artistica del– riunisce il filo conduttore dei diversi concerti: relazioni didattiche, amorose ed epistolari si snodano negli eventi della Torre di Santa Maria a, tra appuntamenti in simbolico duello tra maestro e allievo e programmi che prevedono relazioni amorose tra Clara Schumann e Brahms, o epistolari come il carteggio tra Sciascia e Zlobec, in una relazione degli opposti tra culture e repertori».