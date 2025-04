Metropolitanmagazine.it - Fermi tutti, Savage x Fenty ha lanciato la nuova bridal collection (e si, è bellissima)

Nuovi arrivi in casa. Arriva infatti lauscita, con la. Tre set presentati con una campagna in rosa e dai toni confetto, che celebra l’amore e il matrimonio, ma sempre in stile sensuale e che celebra la femminilità. A posare per gli scatti dellacollezione è la stessa Rihanna, che torna a stupire, ma questa volta in versione sposa. Rihanna, è proprio un si con questaPresentata ufficialmente martedì, la collezione celebra l’amore, ma anche la sicurezza in sé stessi e l’inclusività. Sono infatti i valori che da sempre caratterizzano il brand fondato dalla popstar internazionale. Tra i set presentati lainclude Take a Vow, caratterizzato da silhouette con dettagli vintage e ricami preziosi, e Satin Ever After, una linea composta da eleganti vestaglie in raso, pigiami coordinati e morbide pantofole.