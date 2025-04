Fatture false e addetti irregolari Sequestrati 15milioni di euro a tre imprenditori edili

Ilgiorno.it - Fatture false e addetti irregolari. Sequestrati 1,5milioni di euro a tre imprenditori edili

CREMA (Cremona) La Guardia di Finanza di Cremona ha sottoposto a sequestro 14 immobili, sei autovetture, 13 conti correnti (con circa 250mila) e 19milain contanti per oltre un milione e 500mila. Tredi Castelcovati (BS), ora indagati, avrebbero gestito tre società, intestate a prestanome compiacenti con sede legale presso indirizzi inesistenti di San Bassano, Crema e Pistoia che emettevanoper operazioni inesistenti al fine di compensare il corrispondente credito Iva per il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali sulle retribuzioni degli operai. Queste aziende – spiegano i finanzieri – sarebbero state utilizzate come “serbatoi di manodopera”, per fornire lavoratori alla società “sana” del gruppo, con sede a Castelcovati, tramite l’emissione diper operazioni inesistenti, somministrando così manodopera priva di autorizzazioni.