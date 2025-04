Ilrestodelcarlino.it - Ex Garage Europa, in campo l’università

Quale futuro per l’exdi Milano Marittima? La giunta comunale ha siglato un accordo con la Facoltà di Architettuta deldi Bologna. Saranno sia professionisti che studenti a presentare i progetti per dare un nuovo look all’area. Nei giorni scorsi è stato ha approvato lo schema di contratto condi Bologna - Dipartimento di Architettura sede di Cesena, per lo svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo del workshop, idee progettuali e allestimento dell’esposizione per la trasformazione urbana dell’area.L’obiettivo della ricerca è quello di avere diversi scenari per affrontare il tema della rigenerazione dello spazio pubblico a ridosso dell’arenile, nel fulcro della località turistica di Milano Marittima, area prossima al waterfront recentemente riqualificato.