Lapresse.it - Europa League, 17 aprile Lazio-Bodo Glimt: dove vederla in tv

Leggi su Lapresse.it

Indomani, giovedì 17, torna in campo lain casa all’Olimpico contro il. La partita, valida per il ritorno dei quarti di finale, è in programma alle ore 21. I biancocelesti sono chiamati a ribaltare il 2-0 subito all’andata. La squadra di Baroni arriva all’appuntamento dopo il derby di domenica scorsa contro la Roma, finito in pareggio. La sfida dell’Olimpico sarà arbitrata dal tedesco Daniel Siebert. Assistenti i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn, quarto ufficiale Daniel Schlager. Al Var ci sarà Bastian Dankert con il supporto di Benjamin Brand.in tvIl match non sarà trasmesso in chiaro. Sarà possibilein diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) e in streaming su NOW. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studioe Conference, con Mario Giunta alla conduzione degli studi insieme ai suoi ospiti.