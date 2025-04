Metropolitanmagazine.it - Ettore Bassi, chi sono l’ex moglie Angelica Riboni e la figlia Amelia: “Ho vissuto l’inferno con lei”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ribona èdi, i due sisposati nel corso del 2009 ma erano fidanzati già da prima visto chehada vicino l’ascesa del marito nel mondo della spettacolo e superando una crisi che ha rischiato di separarli nel 2005 ai tempi della fiction Carabinieri, quandosi era tuffato completamente nel lavoro e lui stesso ha confermato DiPiùTv: “Avevo tanti impegni, non stavo mai a casa, perciò ho finito per trascurare miae le mie figlie. Finché, a un certo punto,mi ha detto che non ce la faceva più e che, se avessi continuato a comportarmi così, avrei perso lei e le bambine“. A quanto pare, però, la crisi traedè poi tornata e così nel 2015 i due hanno deciso di lasciarsi ufficializzando il loro addio addirittura tre anni dopo, nel 2018.