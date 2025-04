Esce Players Club ’25 la nuova posse track di Night Skinny

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 16 apr. (askanews) –oggi “’25”, ladel producer multiplatinocon Glocky, RRARI DAL TACCO, Promessa, Latrelle, Ele A, Sayf, Melons, Faneto, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Island Records / Universal Music Italia. Dopo averla portata in anteprima sul palco dell’Unipol Forum di Assago, andato interamente sold out, e dopo il successo del suo ultimo album “Containers” certificato disco di platino che vanta ad oggi oltre 200 milioni di stream, il producer ha annunciato il nuovo attesissimo capitolo di, il terzo di una saga diventata un culto per il genere che riunisce le più calde rivelazioni dellascena urban italiana. Come per i precedenti, la-la lettera d’amore al rap per eccellenza- immortala la parte più fresca e vitale dellascena, dimostrando la continua e meticolosa ricerca dirivolta ai giovanissimi talenti: un’attenzione dedicata all’evoluzione del linguaggio del rap e dei suoi nuovi protagonisti, che più volte l’artista è riuscito ad intercettare prima del successo, riuscendo ad aggregare personalità provenienti da mondi distanti, riuniti sulla traccia dal sound inconfondibile del producer.