Serieanews.com - Epilogo inaspettato: addio Fiorentina, lo prende l’Inter

Leggi su Serieanews.com

Sembrava tutto scritto: una stagione da protagonista, un futuro già tracciato. Invece il silenzio ha scavato il solco. E ora qualcuno bussa alla porta, lo(LaPresse) – serieanews.comNon è la solita storia di un calciatore in cerca di gloria, né il classicopreannunciato tra fischi e scontento. Qui si parla di qualcosa che stava andando per il verso giusto. Di un percorso lineare, quasi scolastico, di quelli in cui ogni stagione aggiunge un mattoncino e la casa sembra ormai solida, abitabile, pure con un bel giardino.E invece – come succede a volte nella vita, figuriamoci nel calcio – a un certo punto qualcosa si incrina. Un dettaglio trascurato, un gesto mancato, una parola non detta. E la casa comincia a scricchiolare.Se si guarda la stagione della, tra alti e bassi fisiologici, c’è un filo conduttore che ha fatto parlare più i fatti che le parole: la crescita di diversi calciatori chiave.