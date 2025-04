Enzo Paolo Turchi 8220Ho visto mio padre solo tre volte mia madre spariva Ho lasciato il GF per mia figlia8221

Leggi su Fanpage.it

di racconta in un'intervista. Dall'infanzia difficile fino all'amore per Carmen Russo, il ballerino rivela alcuni momenti dolorosi: "Nei Quartieri Spagnoli di Napoli, di sera, al buio, aspettavo che tornasse a casa miaper giorni, non si era mai ripresa dalla morte di due sorelline nate prima di me, investite da un carro armato".