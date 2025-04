Dilei.it - Emma Mazzenga: la nonna rock che corre più veloce del tempo

Maria, classe 1933, è un’ex professoressa di scienze padovana che ha riscritto la storia dell’atletica leggera master. Dopo aver ripreso are a 53 anni, nel 1986, quando molti iniziano a cercare scuse lei ha trovato la pista e non si è più fermata. Nel 2024 a 91 anni ha collezionato record e vittorie che la rendono un’icona dell’invecchiamento attivo.Mi ricordo una mattina, nel periodo in cui andavo sull’argine a Dolo alternando corsa (lenta) a camminata (), c’era sempre lei, una signora, anziana, sembrava, ma porca miseria,va come una scheggia, mi dava sempre la pista, sempre. Io arrancavo col fiatone, e lei filava via con passo leggero, maglietta colorata addosso e sorriso stampato in faccia, come se la fatica fosse un privilegio. Chiamavo mio marito al telefono e gli dicevo: “Oh ma tu non puoi capire, c’è una signora che tutte le volte, mi svernicia! Sembra abbia 80 anni, macome se ne avesse 20.