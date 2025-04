Tarantinitime.it - Emergenza sicurezza a Taranto: il Mosap chiede il potenziamento urgente dell’organico di Polizia

Tarantini Time Quotidiano«sta vivendo un momento critico sul piano dellapubblica. È nostro dovere, come rappresentanti dei lavoratori delladi Stato, segnalare con forza questare un intervento immediato da parte dell’Amministrazione» – è quanto dichiara Mario Calcagnini, segretario interprovinciale del Movimento Sindacale Autonomo di) per le province di Bari, BAT e.Nella giornata del 14 aprile, il sindacato ha inviato una lettera al Questore di, dr. Michele Davide Sinigaglia, evidenziando l’escalation di episodi criminosi che stanno allarmando la popolazione. «Nei mesi recenti – prosegue Calcagnini – abbiamo registrato un preoccupante aumento di furti in abitazioni e attività commerciali, spesso accompagnati da episodi di violenza.