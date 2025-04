Gqitalia.it - È uscito Players Club 25 e noi ne abbiamo parlato con Night Skinny

Dentro lo studio in cui si sta registrando il video dic’è un mare di gente. È sparsa in ogni angolo ed è tutta concentrata su una console davanti alla quale ci sono otto artisti che stanno girando le voci del terzo episodio di una delle saghe più importanti del rap italiano, la prima con un roster diverso dall’esordio.Alle spalle, di tutto ciò, dietro la già citata console, sotto drappi e bandiere, c’è, il motivo per cui tutti sono qui, il producer che - ormai è ufficiale - più di ogni altro è capace sia di comprendere che di indirizzare le nuove wave.Avanti veloce, circa una settimana dopo, siamo al Forum di Assago, davanti a più di diecimila persone. C’è di nuovo, dietro una console, ci sono di nuovo gli otto artisti, la gente che li guarda è molta di più: «Tirate fuori i telefoni, questa dobbiamo farla girare».