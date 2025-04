Sport.quotidiano.net - Dusko Ivanovic e il suo sistema: disciplina e seconde chance alla Virtus

Chiamatelo, se volete,. Che è quello noto, di un allenatore duro, esigente. Che parte ddifesa. E che in campo pretende la massima energia, cercando di limitare gli errori. Chi sbaglia, con, paga. Non ci sono multe, è chiaro: ma chi sbaglia approccio o commette errori clamorosi finisce in panchina. Come tanti altri coach, fin qui. Ma, forse, fa qualcosa di più. Chi sbaglia paga e finisce in panchina. Ma quelle disono decisioni contingenti, non sentenze inappellabili. Ecco, la chiave è proprio qui: il tecnico montenegrino osserva il lavoro dei suoi ragazzi e il linguaggio del corpo.E un’altrala concede. A tutti, ma proprio a tutti. C’è chi coglie l’occasione al volo. E chi, al contrario, continua a reiterare l’errore. In questa seconda casistica, di fatto, possiamo inserire Rayjon Tucker e Andrejs Grazulis.