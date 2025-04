Dune Awakening posticipato al 10 giugno

Leggi su .com

(Adnkronos) – L'attesa per il lancio dientra in una fase cruciale, con gli sviluppatori che hanno recentemente dato il via a un'ampia beta di anteprima dedicata a giornalisti e content creator, offrendo loro la possibilità di esplorare le prime fasi del gioco. Le loro prime impressioni sono attese per il 25 aprile, .L'articoloal 10proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni