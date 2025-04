Dailymilan.it - Dugarry, il francese racconta il suo trascorso in rossonero

, ex attaccante, hato in un’intervista la sua parentesi al Milanndo anche qualche aneddoto.Christophe, oggi 53enne, è ancora molto attivo nel mondo del calcio, ma non più in campo.L’ex attaccanteè infatti opinionista per RMC e noto per le sue analisi spesso pungenti. Durante la sua carriera da calciatore, ha vestito anche la maglia del Milan, trasferendosi ina 24 anni dopo l’esperienza al Bordeaux, dove militava anche Zinedine Zidane. Mentre il futuro Pallone d’Oro approdava alla Juventus,sceglieva il Milan, una decisione che con il senno di poi avrebbe avuto sviluppi ben diversi rispetto a quella dell’amico e connazionale.L’esperienza milanista disi rivelò infatti complicata. Nella stagione 1996-1997, con Tabarez prima e Sacchi poi in panchina, il Milan visse una delle annate più difficili della propria storia recente.