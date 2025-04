Thesocialpost.it - Dramma nel calcio: l’attaccante precipita dall’undicesimo piano e muore

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia nel: la giovane star, a soli 28 anni, è morta dopo esseretadi un edificio. L’episodio è avvenuto nelle scorse ore e al momento rimane avvolto nel mistero. La dinamica della caduta non è ancora chiara e sono in corso accertamenti da parte delle autorità locali.Il giocatore non si era presentato all’ultimo allenamento e non aveva avvisato né il club né i compagni. Lo staff ha tentato di contattarlo ripetutamente, senza ricevere risposta. Poche ore dopo è stata segnalata la tragedia. L’autopsia sarà utile a chiarire ulteriori aspetti, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze.La vittima è Aaron Boupendza, attaccante gabonese attualmente sotto contratto con lo Zhejiang FC, squadra della massima serie cinese. L’atleta aveva militato in passato in diverse squadre europee e asiatiche, e si era distinto in particolare nella stagione 2020/2021 con l’Hatayspor in Turchia, dove aveva segnato 22 gol, risultando capocannoniere del campionato.