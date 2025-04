Napolitoday.it - Dramma della solitudine, ragazza sola trovata morta in casa

Leggi su Napolitoday.it

Erain, senza contatti da giorni. Una giovane residente del Rione Gescal di Nola è stataierinel suo appartamento all’ito 9. A far scattare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati per il silenzio insolito e per non averla più vista da sabato scorso.I vigili.