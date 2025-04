Dove scatta allerta Sottocorona durerà due giorni

Iltempo.it - "Dove scatta l'allerta". Sottocorona: durerà due giorni

Leggi su Iltempo.it

Unpioggia chealmeno due. E' la previsione di Paolodurante il TgLa7 del 16 aprile. La perturbazione che parte dal nord Europa e attraversa l'intero continente porterà le sue conseguenza soprattutto sulle zone occidentali. Le regioni più colpite saranno Piemonte e Valle d'Aostapioverà in modo abbondante per due. "C'è qualche nuvola anche sullo Ionio ma questa è una circolazione secondaria - ha spiegato Paolo- Quella principale è la perturbazione che parte dal nord Europa e arriva fino al nord Africa. Qui ci sono precipitazioni piuttosto intense che cominciano a interessare il nord-ovest, Corsica e Sardegna. Di solito queste perturbazioni si muovono molto velocemente ma non questa volta. Infatti nelle prossime 24 ore difficilmente le piogge raggiungeranno le zone del nord-est.