Ilfattoquotidiano.it - “Dottor Vespa, lei è mai stato con una prostituta?”: la domanda di Efe Bal piomba nel salotto di Porta a Porta. Il conduttore: “Ma naturalmente no”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, lei è maicon una?“, laneldi “” dopo la mezzanotte. È la escort trans Efe Bal a porre il quesito al, generando immediato imbarazzo: “Mano“, la risposta di. Con l’applauso ironico di Efe Bal che ripete più volte “no no no”, con il sorriso malizioso di chi non crede alle parole del giornalista.“, lei è maicon una?” #pic.twitter.com/vANYWIc3LW— Il Grande Flagello (@grandeflagello) April 15, 2025prova subito ad andare oltre lanciando la vignetta di Federico “Osho” Palmaroli, il talk di Rai1 ha dedicato un lungo blocco al codice Ateco (96.99.92) per regolamentare dal punto di vista fiscale la prostituzione. Dal primo aprile, infatti, anche la prostituzione ed i servizi forniti da escort ed accompagnatori hanno un loro codice Ateco, ovvero un numero con cui Istat classifica le attività economiche a fini statistici, con numerose ricadute.