Serieanews.com - Donnarumma eroe di Parigi: la Serie A lo chiama, il piano per la firma

è stato decisivo nel passaggio del turno del PSG in semifinale di Champions League: il suo futuro può essere indi: laA lo, ilper la(Ansa Foto) –Anewsper una sera. Gianluigiè stato il grande protagonista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Aston Villa e PSG. Non è certo la prima volta che il portiere risulta tra i migliori in campo e soprattutto non è un caso che abbia sfoderato una prestazione super a Birmingham.Lì, nella Terra d’Albione,sente una sorta di profumo particolare e si esalta. Lo fece anche a Wembley con la maglia dell’Italia nella finale di Euro 2021, addirittura determinante nella vittoria del titolo da parte degli Azzurri, con rigori parati in