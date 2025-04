Calciomercato.it - DIRETTA Lazio-Bodo/Glimt, Baroni: “È la partita più importante della stagione” LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico biancoceleste prende la parola alla vigilia del match contro i norvegesi dove servirà una grande rimonta per centrare la semifinale di Europa LeagueLaprova l’impresa. Dopo lo 0-2 dell’andata in Norvegia domani sera all’Olimpico arriva ilper il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Il pareggio nel derby ha lasciato amarezza, ma anche fiducia grazie a una prestazione positiva.Milan-: “Champions League? La corsa è su di noi” (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico biancoceleste Marcoha preso la parola nella conferenza stampavigilia:Potete scrivere la storia: è uno stimolo in più? “Domani siamo alla 46esima, ho grande fiducia, la squadra si è sempre spesa. Ma domani non dobbiamo giocare con ansia, ma stare nella prestazione.